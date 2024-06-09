Цены на б/у авто продолжают падать: успейте сэкономить тысячи рублей

Средняя цена подержанных легковых автомобилей в России в мае 2024 года составила 1 млн 566,3 тыс. рублей, что на 0,3% (почти на 4 тыс. рублей) ниже, чем в апреле.
По данным аналитического агентства "Автостат", это уже третий месяц подряд, когда цены падают: в марте снижение составило 1%, а в апреле — 1,6%. Однако по сравнению с маем прошлого года цены на подержанные автомобили выросли на 8,4%, что эквивалентно примерно 121 тыс. рублей.
Тенденция снижения цен может быть связана с сезонными колебаниями и другими факторами, влияющими на спрос и предложение на вторичном рынке.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.