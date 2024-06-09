Цены на б/у авто продолжают падать: успейте сэкономить тысячи рублей

Цены на подержанные автомобили в России снизились на 0,3% в мае 2024 года

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Средняя цена подержанных легковых автомобилей в России в мае 2024 года составила 1 млн 566,3 тыс. рублей, что на 0,3% (почти на 4 тыс. рублей) ниже, чем в апреле.

Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

По данным аналитического агентства "Автостат", это уже третий месяц подряд, когда цены падают: в марте снижение составило 1%, а в апреле — 1,6%. Однако по сравнению с маем прошлого года цены на подержанные автомобили выросли на 8,4%, что эквивалентно примерно 121 тыс. рублей.

Тенденция снижения цен может быть связана с сезонными колебаниями и другими факторами, влияющими на спрос и предложение на вторичном рынке.