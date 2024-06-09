Не меняете масло вовремя: ваш двигатель может выйти из строя

Важность своевременного ТО и замены масла: советы эксперта

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Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Известиям" подчеркнул важность своевременного технического обслуживания и замены масла для предотвращения проблем с двигателем.

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Прокатка лишних 2-3 тыс. километров без замены масла может привести к повреждению клапанной группы и головки блока цилиндров из-за потери эксплуатационных свойств масла, что вызывает коррозию и нагары.

Использование некачественных технических жидкостей также может привести к поломке двигателя. Родионов отметил важность проверки топливной системы для стабильной работы мотора.