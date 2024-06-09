Не меняете масло вовремя: ваш двигатель может выйти из строя

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Известиям" подчеркнул важность своевременного технического обслуживания и замены масла для предотвращения проблем с двигателем.
Прокатка лишних 2-3 тыс. километров без замены масла может привести к повреждению клапанной группы и головки блока цилиндров из-за потери эксплуатационных свойств масла, что вызывает коррозию и нагары.
Использование некачественных технических жидкостей также может привести к поломке двигателя. Родионов отметил важность проверки топливной системы для стабильной работы мотора.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.