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Не меняете масло вовремя: ваш двигатель может выйти из строя

Важность своевременного ТО и замены масла: советы эксперта

0:39
Авто

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Известиям" подчеркнул важность своевременного технического обслуживания и замены масла для предотвращения проблем с двигателем.

Важность своевременного ТО и замены масла: советы эксперта
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Прокатка лишних 2-3 тыс. километров без замены масла может привести к повреждению клапанной группы и головки блока цилиндров из-за потери эксплуатационных свойств масла, что вызывает коррозию и нагары.

Использование некачественных технических жидкостей также может привести к поломке двигателя. Родионов отметил важность проверки топливной системы для стабильной работы мотора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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