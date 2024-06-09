Хотите новый Honda CR-V: секретные пути поставок и цены от 3,4 млн рублей

Honda CR-V: новый кроссовер завозится в Россию "серым" путём по цене от 3,4 млн рубле

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В Россию начали завозить кроссоверы Honda CR-V "серым" путём, предлагая их на классифайдах как из наличия, так и под заказ.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY 3.0

Стоимость новых переднеприводных CR-V 2023 года начинается от 3 441 507 рублей, с учётом всех затрат на "растаможку" и документы. Полный привод стоит 3 816 601 рубль. В наличии у частных продавцов цены могут достигать 3 940 000 рублей.

Гибридная версия доступна под заказ за 3 945 000 рублей, оснащённая бензоэлектрической силовой установкой мощностью 204 лошадиные силы. В оснащении — цифровая приборка, система мультимедиа с крупным тачскрином, панорамная крыша, мульти-руль, кондиционер, подогрев кресел