Хотите новый Honda CR-V: секретные пути поставок и цены от 3,4 млн рублей

В Россию начали завозить кроссоверы Honda CR-V "серым" путём, предлагая их на классифайдах как из наличия, так и под заказ.
Стоимость новых переднеприводных CR-V 2023 года начинается от 3 441 507 рублей, с учётом всех затрат на "растаможку" и документы. Полный привод стоит 3 816 601 рубль. В наличии у частных продавцов цены могут достигать 3 940 000 рублей.
Гибридная версия доступна под заказ за 3 945 000 рублей, оснащённая бензоэлектрической силовой установкой мощностью 204 лошадиные силы. В оснащении — цифровая приборка, система мультимедиа с крупным тачскрином, панорамная крыша, мульти-руль, кондиционер, подогрев кресел
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.