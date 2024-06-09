Цены на автомобили могут упасть: как ключевая ставка ЦБ России изменит рынок

Центральный банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%, что, по мнению экспертов, не приведет к значительным изменениям на автомобильном рынке. Автомобильный эксперт Максим Минеев считает, что рынок останется стабильным, с возможным незначительным ростом продаж.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что высокие ставки по кредитам сохранятся, что затрудняет покупку автомобилей. Генеральный директор ГК "Автопрестиж" Артем Кононов заявил, что сохранение ставки позволит реализовать отложенный спрос, а летом возможны дополнительные скидки от дилеров.
Совет директоров ЦБ России может пересмотреть ставку на следующем заседании в июле.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.