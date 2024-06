Цены на автомобили могут упасть: как ключевая ставка ЦБ России изменит рынок

Центральный банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%, что, по мнению экспертов, не приведет к значительным изменениям на автомобильном рынке. Автомобильный эксперт Максим Минеев считает, что рынок останется стабильным, с возможным незначительным ростом продаж.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain