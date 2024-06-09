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Цены на автомобили могут упасть: как ключевая ставка ЦБ России изменит рынок

Сохранение ключевой ставки на уровне 16%: как это повлияет на цены на автомобили

Авто

Центральный банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%, что, по мнению экспертов, не приведет к значительным изменениям на автомобильном рынке. Автомобильный эксперт Максим Минеев считает, что рынок останется стабильным, с возможным незначительным ростом продаж.

Сохранение ключевой ставки на уровне 16%: как это повлияет на цены на автомобили
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что высокие ставки по кредитам сохранятся, что затрудняет покупку автомобилей. Генеральный директор ГК "Автопрестиж" Артем Кононов заявил, что сохранение ставки позволит реализовать отложенный спрос, а летом возможны дополнительные скидки от дилеров.

Совет директоров ЦБ России может пересмотреть ставку на следующем заседании в июле.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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