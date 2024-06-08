Дизельные машины уходят с рынка: изменения на авторынке России в мае 2024 года

В рамках ежемесячного онлайн-эфира "АВТОСТАТ Оперативка" исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал о структуре рынка новых легковых автомобилей в мае 2024 года.
Доля юридических лиц на рынке сократилась до 16%, тогда как доля физических лиц выросла до 84%. Универсалы продолжают лидировать по типу кузова с долей 64-66%, тогда как доля седанов выросла до 22%, а хэтчбеков снизилась до 10%.
На рынке увеличилась доля бензиновых автомобилей до 95,4%, в то время как доля дизельных машин упала до 1%. Доля гибридов и электромобилей также снизилась по сравнению с апрелем 2024 года.
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