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Дизельные машины уходят с рынка: изменения на авторынке России в мае 2024 года

Изменения на авторынке России в мае 2024 года: увеличение доли физлиц

0:56
Авто

В рамках ежемесячного онлайн-эфира "АВТОСТАТ Оперативка" исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал о структуре рынка новых легковых автомобилей в мае 2024 года.

Изменения на авторынке России в мае 2024 года: увеличение доли физлиц
Фото: Wikipedia by Luftfahrrad is licensed under CC BY-SA 3.0

Доля юридических лиц на рынке сократилась до 16%, тогда как доля физических лиц выросла до 84%. Универсалы продолжают лидировать по типу кузова с долей 64-66%, тогда как доля седанов выросла до 22%, а хэтчбеков снизилась до 10%.

На рынке увеличилась доля бензиновых автомобилей до 95,4%, в то время как доля дизельных машин упала до 1%. Доля гибридов и электромобилей также снизилась по сравнению с апрелем 2024 года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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