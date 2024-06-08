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Эти опасности подстерегают водителей летом: обязательно к прочтению

Водителям назвали опасности, которые могут поджидать водителей летом

2:07
Авто

Завтра наступит календарное лето, однако настоящая летняя погода началась еще в конце мая.

Водителям назвали опасности, которые могут поджидать водителей летом
Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

С одной стороны, этот период благоприятен для водителей: отсутствуют типичные зимние и весенние проблемы на дорогах.

С другой стороны, появляются новые трудности: в салоне автомобиля становится душно, жара ухудшает самочувствие водителей и пассажиров.

Летом водителей подстерегают как минимум три скрытые опасности, которые нельзя игнорировать.

Повышенная сонливость

Высокая температура воздуха и обезвоживание вызывают у организма сонливость. Жара значительно быстрее утомляет водителя, причем это состояние может наступать постепенно, и автомобилист может не заметить, как начинает засыпать. Сонливость за рулем может привести к трагическим последствиям. Чтобы избежать опасных ситуаций, водителю необходимо иметь запас воды, регулярно проветривать салон, защищаться от прямых солнечных лучей и делать периодические остановки во время дальних поездок. При сильной усталости стоит отдохнуть или даже отложить поездку.

Замедление реакции

Высокая температура воздуха может замедлять обмен веществ и кровообращение, что снижает внимательность и сосредоточенность водителя. Летом многие автомобилисты не успевают вовремя реагировать на дорожные ситуации. Чтобы избежать таких проблем, необходимо следовать тем же рекомендациям, что и в предыдущем пункте.

Риск теплового удара

Существует важное правило для водителей в летний период: если вы почувствовали недомогание, необходимо остановиться (если это возможно), выпить воды, принять необходимые лекарства или обратиться за медицинской помощью. Игнорировать плохое самочувствие нельзя. Профилактические меры включают частое употребление воды, парковку автомобиля в тени и использование защитных экранов. Ни в коем случае не оставляйте детей и домашних животных в припаркованном автомобиле!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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