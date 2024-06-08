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Почему начинающий водитель обязан возить с собой бутылку: без исключений

Стало известно, почему начинающий водитель должен возить с собой пластиковую бутылку

1:09
Авто

Вы недавно сдали экзамены и получили водительские права?

Стало известно, почему начинающий водитель должен возить с собой пластиковую бутылку
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тогда обязательно обратите внимание на один интересный лайфхак! Этот трюк связан с использованием смятой пластиковой бутылки.

Оказывается, эта простая ёмкость может помочь начинающему водителю освоить один очень важный навык. Речь идёт о способности "чувствовать" колёса автомобиля.

Суть трюка следующая: возьмите обычную пластиковую бутылку, которая должна быть полностью пустой.

Бутылку нужно смять. Для этого положите её на землю и надавите на неё ногой. Деформированную бутылку оставьте на той площадке, где вы сможете спокойно отрабатывать свои водительские навыки.

Далее начните тренировки, периодически наезжая на бутылку колёсами.

Водитель будет слышать характерный хруст (если, конечно, откроет окна автомобиля). Со временем вы начнёте чувствовать, насколько близко колёса находятся к бутылке.

Такие тренировки помогут вам быстро освоить навык понимания расположения колёс относительно других объектов (особенно бордюров).

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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