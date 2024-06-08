Лимонный сок и соль: какую интересную вещь с этим может сделать водитель

Россияне поделились автомобильным лайфхаком

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Лимонный сок плюс хлорид натрия… На первый взгляд, это сочетание не кажется чем-то особенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, на самом деле, этот раствор можно назвать настоящим чудо-средством.

Подсоленный сок цитрусовых отлично справляется с удалением многих пятен. Это свойство особенно важно для владельцев автомобилей.

Дело в том, что лимонный сок с солью способен удалить даже те загрязнения, которые появились на тканевой обивке в салоне автомобиля. Как использовать соль и лимонный сок:

Возьмите емкость, выдавите в нее сок из лимона и добавьте немного хлорида натрия.

Также можно просто смешать соляной раствор с соком цитрусовых. Получившейся жидкостью пропитайте загрязненные участки на тканевой обивке салона автомобиля.

После этого протрите эти места чистой тканью, а затем влажной губкой. Результатом этой процедуры, скорее всего, станет полное выведение пятен.

И вам не придется использовать дорогостоящую и небезопасную бытовую химию.