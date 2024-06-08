Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать

Как правильно обгонять грузовик: ошибка многих водителей

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У водителей легковых автомобилей часто возникает необходимость обогнать грузовик.

Фото: scania.com by Scania is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Перед выполнением этого манёвра многие автолюбители допускают серьёзные ошибки. Это может привести к опасной ситуации на дороге. Однако, соблюдая одно простое правило, можно значительно повысить безопасность обгона грузового автомобиля.

Что делают неправильно многие водители

Прежде чем начать обгон, необходимо убедиться в отсутствии встречных транспортных средств на ближайшем участке дороги. Часто приходится ждать, пока встречная полоса не станет свободной.

В этот момент многие водители, собирающиеся обогнать, подъезжают к грузовику слишком близко. Это серьёзная ошибка, связанная не только с нарушением дистанции.

Из-за близкого расположения машины водителю сложно увидеть встречную полосу. Кроме того, разгоняться приходится уже на встречной полосе, что увеличивает время пребывания на ней.

Как правильно выполнять обгон

Перед обгоном грузовика ваша машина должна находиться на значительном расстоянии от него — в два или даже в три корпуса легкового автомобиля. Следуя этой рекомендации, вы сможете без проблем оценить ситуацию на дороге.

Кроме того, сохранение дистанции позволит начать разгон заранее, ещё на своей полосе, что сократит время нахождения на встречной полосе.