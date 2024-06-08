Водители, узнайте правду: как привычные действия могут привести к аварии

Два самых опасных отвлекающих фактора во время управления автомобилем

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда человек садится за руль, он не должен отвлекаться ни на что.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Несмотря на это, многие водители забывают о двух самых опасных факторах. Речь идет об использовании мобильного телефона и о приёме пищи.

Мобильный телефон

Некоторые водители не боятся отвечать на звонки прямо во время управления автомобилем. Они уверены, что разговор по телефону не отвлечёт их от дороги.

Но это заблуждение. На самом деле, использование мобильного телефона значительно снижает реакцию даже у самых опытных водителей.

К тому же, разговор по телефону за рулём часто является нарушением правил дорожного движения. Поэтому перед поездкой лучше отключить звук на смартфоне, чтобы он не отвлекал водителя.

Приём пищи

Современный ритм жизни часто заставляет людей перекусывать на ходу. Но делать это за рулём не стоит: это крайне опасно.

Не следует думать, что пережёвывание пищи никак не влияет на реакцию. Перекусывая, человек становится гораздо менее внимательным. А это недопустимо при вождении автомобиля.