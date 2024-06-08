Уменьшите затраты на топливо: 5 лайфхаков, которые работают

5 интересных способов экономии топлива: хитрости для автомобилистов

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Чтобы сократить расходы на топливо, не обязательно рисковать и приобретать горючее низкого качества. Достаточно придерживаться нескольких простых правил управления автомобилем, чтобы снизить расход бензина или дизеля.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эти меры могут привести к значительному уменьшению потребления топлива — вплоть до 40%.

Итак, какой стиль вождения следует выбрать и какие манёвры рекомендуется выполнять, чтобы реже заправляться?

Оптимальная скорость за городом

Самый низкий расход топлива достигается при скорости 70-80 километров в час. Если поддерживать такую скорость на загородных дорогах, можно уменьшить расход горючего на треть.

Использование больших машин в качестве "щита"

В дальних поездках можно использовать впереди идущий грузовой автомобиль для уменьшения сопротивления воздуха. Это снижает расход топлива, но важно соблюдать безопасную дистанцию.

Избавление от лишнего груза в багажнике

Очистка багажника может показаться незначительной мерой, однако удаление тяжелых предметов, таких как ненужные инструменты и лишний багаж, может снизить расход топлива на 7-8%.

Контроль за состоянием шин

Низкое давление в шинах может увеличить расход топлива на несколько процентов. Следите за давлением и состоянием колёс.

Закрытые окна

В теплое время года водители часто открывают окна, что ухудшает аэродинамику автомобиля. Однако использование кондиционера также увеличивает расход топлива. Если температура на улице и в салоне приемлемая, лучше не открывать окна и не включать кондиционер.