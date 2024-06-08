5 фатальных ошибок, которые убивают ваш автомобиль: как избежать ремонта

5 ошибок водителей, которые ведут к поломкам автомобиля

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Опытный водитель знает, как увеличить срок службы автомобиля без необходимости ремонта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рассмотрим основные ошибки, которые значительно сокращают ресурс деталей автомобиля, приводя к поломкам.

Во-первых, важно помнить, что удерживание сцепления в разомкнутом состоянии более трех секунд значительно увеличивает нагрузку на выжимную вилку.

Из-за этого выжимной подшипник вращается, вместо того чтобы находиться в состоянии покоя.

Вторая ошибка — это желание быстро уехать со светофора, что может стать привычкой. В этом случае также страдает сцепление.

Наибольшему износу в этой ситуации подвергаются автомобили с механической коробкой передач. Но даже если у машины автомат, резкий старт быстро расходует трансмиссионную жидкость.

Третья ошибка — это продолжительное прогревание двигателя в холодное время. Не стоит делать это дольше пяти минут.

Четвертая ошибка — сильное выкручивание руля до упора на автомобиле с гидроусилителем руля.

И пятая ошибка — езда на остатках бензина или дизельного топлива. В этом случае повышенную нагрузку испытывает бензонасос.