Мошенники продают поддельные ОСАГО: узнайте, как проверить свою страховку

Водителям рассказали, как отличить подлинный полис ОСАГО от фальшивки

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При оформлении полиса ОСАГО важно проверить его подлинность, так как управление автомобилем с поддельной страховкой может привести к штрафу.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Сейчас наблюдаются случаи подделки как бумажных, так и электронных полисов ОСАГО. Поэтому рекомендуется приобретать страховку только в офисах официальных страховых компаний. Надежного страховщика могут порекомендовать дилеры автосалона при покупке автомобиля.

Проверить полис ОСАГО онлайн можно по номеру полиса и данным транспортного средства. Нужно ввести номер и серию полиса на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Также можно ввести госномер, VIN, номер кузова или шасси. Если в статусе полиса указано "Находится у страхователя", значит документ действителен.

Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие известные компании, для онлайн-продажи полисов. Часто они рассылают предложения по ворованным базам данных.

Чтобы снизить риски и защититься от мошенничества, стоит обратить внимание на содержание сайта. Мошенники часто допускают много опечаток, а также такие сайты часто зависают и грузятся медленно.

Следует обратить внимание и на цену полиса: если она слишком низкая и выделена ярким баннером или таймерами "акций", это могут быть мошенники.

Аферисты не оформляют статус индивидуального предпринимателя, так как в этом случае можно легко отследить транзакции. Поэтому они предлагают оплату за полис переводом на банковскую карту или через электронный кошелек.