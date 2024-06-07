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Пешеходы против водителей: кому уступать, когда горит зелёный? Разъяснение от ГАИ

ГАИ: машина, завершающая манёвр на перекрёстке, должна пропускать пешеходов

1:23
Авто

В некоторых ситуациях, когда автомобиль въезжает на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, но из-за плотного движения вынужден завершить манёвр на красный, другие участники движения должны уступить ему дорогу. Однако это правило не всегда работает.

ГАИ: машина, завершающая манёвр на перекрёстке, должна пропускать пешеходов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, должны ли пешеходы пропускать автомобили, которые завершают маневр на перекрестке.

Например, когда автомобиль поворачивает по дополнительной зелёной секции светофора, но затем она выключается и загорается зелёный сигнал для пешеходов, пересекающих траекторию поворачивающей машины, должно вступать в силу правило для "заканчивающих манёвр".

В пункте 13.7 ПДД указано, что водитель, въехавший на перекресток на разрешающий сигнал светофора, должен продолжить движение независимо от сигналов на выезде. Поэтому пешеходам следует пропускать машину, завершающую маневр.

Однако пункт 13.1 ПДД гласит, что при повороте направо или налево водитель должен уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим дорогу, на которую он поворачивает.

Таким образом, водителю все равно придется уступить дорогу пешеходам на переходе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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