Скрытые ловушки на дорогах: узнайте, какие нарушения совершают все водители

В ГАИ назвали пять нарушений, которые ежедневно совершают почти все водители

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Все водители когда-либо нарушали правила дорожного движения. Одни делают это намеренно, другие — случайно. В интервью порталу njcar. ru представитель ГАИ рассказал о наиболее частых нарушениях, с которыми сталкиваются водители ежедневно.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Согласно правилам, превышение максимально допустимой скорости строго запрещено. Однако существует порог в 20 км/ч, за который не штрафуют, поэтому большинство водителей ездят чуть быстрее разрешенного, не опасаясь штрафов с камер ГИБДД.

Тем не менее, в случае аварии из-за превышения скорости, водитель может столкнуться с полной строгостью закона, несмотря на наличие "нештрафуемого" порога в 20 км/ч.

Многие водители редко останавливаются перед стоп-линией при желтом сигнале светофора. Они считают, что проезд на желтый свет не наказывается, однако это ошибочное мнение. Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, согласно статье 12.12 КоАП, влечет штраф в 1000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев.

Желтый сигнал также является запрещающим, и рискнуть стоит, лишь осознавая возможные последствия.

Некоторые водители, считающие себя умнее других, избегают движения в потоке и предпочитают проезжать вторым рядом, вызывая раздражение у остальных участников движения.

Пункт 8.1 ПДД гласит: перед любым маневром, будь то перестроение, поворот или остановка, водитель обязан включить поворотники. Нарушение этого правила карается штрафом в 500 рублей, но многие автомобилисты забывают включать указатели поворота или делают это намеренно.

За городом, где максимальная скорость превышает 80 км/ч, правила требуют держаться правой стороны проезжей части, оставляя левую для обгона. Однако на практике левая полоса часто занята при свободной правой, что является нарушением и карается штрафом в 1500 рублей по статье 12.15 КоАП РФ.