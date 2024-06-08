Продажи легковушек взлетели, а Lada Granta и китайские кроссоверы в топе

В мае 2024 года российские дилеры продали 127 178 новых легковых автомобилей, что на 76% больше по сравнению с маем прошлого года.
Лидером продаж остается Lada Granta. В сегменте SUV и среди иномарок лидирует китайский кроссовер Haval Jolion с 6 354 проданными автомобилями (+64%). За ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (5 084 ед., рост составил 63%) и Chery Tiggo 4 Pro (4 256 ед., +122%). В пятерку лидеров также вошли российские модели Niva Travel (4 203 ед., +31%) и Niva Legend (3 676 ед., рост составил 37%).
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.