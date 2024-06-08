Продажи легковушек взлетели, а Lada Granta и китайские кроссоверы в топе

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 76% в мае 2024 года

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В мае 2024 года российские дилеры продали 127 178 новых легковых автомобилей, что на 76% больше по сравнению с маем прошлого года.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Лидером продаж остается Lada Granta. В сегменте SUV и среди иномарок лидирует китайский кроссовер Haval Jolion с 6 354 проданными автомобилями (+64%). За ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (5 084 ед., рост составил 63%) и Chery Tiggo 4 Pro (4 256 ед., +122%). В пятерку лидеров также вошли российские модели Niva Travel (4 203 ед., +31%) и Niva Legend (3 676 ед., рост составил 37%).