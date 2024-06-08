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Революция в автоиндустрии: LADA Vesta с ручным управлением дебютировала на ПМЭФ-2024

LADA представила предсерийную версию Vesta с ручным управлением на ПМЭФ-2024

0:50
Авто

На ПМЭФ-2024 компания LADA представила предсерийную версию LADA Vesta с ручным управлением, предназначенную для людей с нарушением функций ног. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и автоматической бесступенчатой трансмиссией.

LADA представила предсерийную версию Vesta с ручным управлением на ПМЭФ-2024
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Система ручного управления включает специальный рычаг слева от рулевого колеса, который управляет акселератором и тормозной системой. Планируется выпуск седанов и универсалов с этой системой, старт производства намечен на конец 2024 года. Подобная система уже используется на моделях LADA Granta. Информация о ценах и комплектациях будет объявлена ближе к старту продаж.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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