Революция в автоиндустрии: LADA Vesta с ручным управлением дебютировала на ПМЭФ-2024

На ПМЭФ-2024 компания LADA представила предсерийную версию LADA Vesta с ручным управлением, предназначенную для людей с нарушением функций ног. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и автоматической бесступенчатой трансмиссией.
Система ручного управления включает специальный рычаг слева от рулевого колеса, который управляет акселератором и тормозной системой. Планируется выпуск седанов и универсалов с этой системой, старт производства намечен на конец 2024 года. Подобная система уже используется на моделях LADA Granta. Информация о ценах и комплектациях будет объявлена ближе к старту продаж.
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