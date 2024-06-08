Катастрофическое падение: почему продажи грузовиков в России рухнули

Продажи грузовиков в России упали на 16,5% в мае 2024 года

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В мае 2024 года в России было продано 9 444 новых грузовых автомобиля, что на 16,5% меньше по сравнению с маем 2023 года, сообщает агентство "Автостат". Продажи снижаются второй месяц подряд, усиливая падение: в апреле снижение составило 6%, а в мае — 15% по сравнению с апрелем.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Лидером рынка остается КАМАЗ с 18,5% от общего объема (1 749 авто), за ним следуют китайские бренды SITRAK (1 260 ед.), Shacman (1 105 ед.), FAW (991 ед.) и Dongfeng (710 ед.). Лидером среди моделей стал SITRAK C7H с долей 13,3%. За первые пять месяцев 2024 года было продано 49,8 тыс. грузовиков, что на 0,3% меньше, чем за тот же период 2023 года.