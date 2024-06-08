Лучшие седаны до 1,5 млн рублей: не упустите шанс купить надежный автомобиль

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов назвал несколько больших седанов, которые можно купить за 1,5 млн рублей.
Mazda6 (примерно 10-летняя) с двухлитровым двигателем Skyactiv требует внимания к клапанной крышке и датчику фаз газораспределения после 150 тыс. км пробега. Kia Optima (6-7 лет) с двухлитровым двигателем может иметь проблемы с нейтрализатором, а модель с двигателем 2,4 л — с ТНВД и нагаром на впускных клапанах. Toyota Camry V50 (2012-2013 годов) страдает от коррозии и слабой коробки передач в дорестайлинговых версиях.
Ford Mondeo предлагает высокое качество покраски и надежный двигатель, но требует регулярного обслуживания.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.