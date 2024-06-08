Рост продаж коммерческих авто в России: какие бренды доминируют

В мае 2024 года в России было продано 7 611 новых легких коммерческих авто (LCV), что на 12% больше по сравнению с маем прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи снизились на 19%.
Лидером рынка остается бренд ГАЗ, которому принадлежит 53,6% рынка (4 082 шт.). Следующими по объемам продаж идут УАЗ (1 404 ед.), Sollers (745 ед.), Lada (617 ед.) и китайский бренд Dongfeng (171 ед.).
Лидером среди моделей остается ГАЗ Gazelle NEXT с долей 30,6%. За первые пять месяцев 2024 года в России было продано 40 000 единиц легкой коммерческой техники, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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