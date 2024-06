Рост продаж коммерческих авто в России: какие бренды доминируют

В мае 2024 года в России было продано 7 611 новых легких коммерческих авто (LCV), что на 12% больше по сравнению с маем прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи снизились на 19%.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0