Рост продаж коммерческих авто в России: какие бренды доминируют

Продажи легких коммерческих авто в России выросли на 12% в мае

В мае 2024 года в России было продано 7 611 новых легких коммерческих авто (LCV), что на 12% больше по сравнению с маем прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи снизились на 19%.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Лидером рынка остается бренд ГАЗ, которому принадлежит 53,6% рынка (4 082 шт.). Следующими по объемам продаж идут УАЗ (1 404 ед.), Sollers (745 ед.), Lada (617 ед.) и китайский бренд Dongfeng (171 ед.).

Лидером среди моделей остается ГАЗ Gazelle NEXT с долей 30,6%. За первые пять месяцев 2024 года в России было продано 40 000 единиц легкой коммерческой техники, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.