Цены на GAC GS8 взлетели на 400 тысяч рублей — узнайте новые ценники

GAC GS8 второго поколения подорожал на 400 тысяч рублей в России

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский кроссовер GAC GS8 второго поколения, представленный на российском рынке летом 2023 года, подорожал на 400 тысяч рублей.

Фото: Wikipedia by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Теперь базовая версия GL стоит 3 млн 899 тыс. рублей, а комплектации GT и GX — 4 млн 199 тыс. и 4 млн 469 тыс. рублей соответственно. Топовая версия GX Premium оценивается в 4 млн 499 тыс. рублей.

Ранее, при запуске модели на рынок, цены начинались от 3 млн 499 тыс. рублей за базовую версию и доходили до 4 млн 099 тыс. рублей за топовую. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 248 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом, с максимальной скоростью 200 км/ч.