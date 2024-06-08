Цены на Geely Atlas подскочили: сколько теперь стоит популярный кроссовер

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Geely повысила цены на кроссовер Atlas с передним приводом на 5 тысяч рублей

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Авто

Компания Geely повысила цены на кроссовер Atlas с передним приводом на 5 тысяч рублей, что составляет 0,1-0,2%. Модель оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л. с., с передним или полным приводом.

Geely повысила цены на кроссовер Atlas с передним приводом на 5 тысяч рублей
Фото: openverse by ROCostiTheBunnyCZ is licensed under CC BY-SA 4.0

В моноприводной версии используется 7-ступенчатый роботизированный КПП, а в полноприводной — 8-ступенчатый автомат.

Доступны три комплектации: Luxury, Flagship и Flagship Sport, с ценами для переднеприводных версий 3,2 млн, 3,4 млн и 3,5 млн рублей соответственно. Полный привод дороже на 200 тысяч рублей, цены на него были объявлены 5 июня.

Куратор Игорь Моржаретто
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