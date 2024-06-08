Стало известно, какие авто расходятся на аукционах как горячие пирожки

Самые популярные автомобили на аукционах в России: Kia Rio, BMW 5-Series и Volkswagen

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По данным "Выкуп Авто. ру Бизнес", наиболее востребованными автомобилями на аукционах в России являются модели Kia Rio, BMW 5-Series, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan.

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Эти автомобили, в основном, 2018-2019 годов выпуска с пробегом 40-60 тысяч километров.

Средняя стоимость Kia Rio составляет 1,6 млн рублей, BMW 5-Series — 4,55 млн рублей, Volkswagen Polo — 1,4 млн рублей, Hyundai Solaris — 1,52 млн рублей, а Volkswagen Tiguan — 2,91 млн рублей. Значительная часть автомобилей (41%) продается в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей.