Стало известно, какие авто расходятся на аукционах как горячие пирожки

По данным "Выкуп Авто. ру Бизнес", наиболее востребованными автомобилями на аукционах в России являются модели Kia Rio, BMW 5-Series, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan.
Эти автомобили, в основном, 2018-2019 годов выпуска с пробегом 40-60 тысяч километров.
Средняя стоимость Kia Rio составляет 1,6 млн рублей, BMW 5-Series — 4,55 млн рублей, Volkswagen Polo — 1,4 млн рублей, Hyundai Solaris — 1,52 млн рублей, а Volkswagen Tiguan — 2,91 млн рублей. Значительная часть автомобилей (41%) продается в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей.
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