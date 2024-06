Стало известно, на чем действительно хотят ездить россияне и что важно при выборе авто

За последние два года российский авторынок значительно изменился, и предпочтения россиян при выборе автомобилей также претерпели трансформации. Согласно исследованию Calltouch, 30% россиян стали меньше обращать внимание на комфорт, а больше — на доступность техобслуживания и запчастей.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0