Стало известно, на чем действительно хотят ездить россияне и что важно при выборе авто

Как изменились предпочтения россиян при выборе автомобилей за последние два года

За последние два года российский авторынок значительно изменился, и предпочтения россиян при выборе автомобилей также претерпели трансформации. Согласно исследованию Calltouch, 30% россиян стали меньше обращать внимание на комфорт, а больше — на доступность техобслуживания и запчастей.

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В связи с ростом внутреннего туризма, 26% выбирают авто, пригодные для путешествий, и 14% мечтают о трейлере. Треть россиян поддерживают тренд на сокращение количества авто, 29% считают, что одной машины на семью достаточно, а 12% готовы полностью отказаться от автомобиля.

Рост популярности китайских брендов, увеличение доли российского автопрома и интерес к электрокарам также отмечены в исследовании. Внедорожники остаются самыми популярными, как в реальности, так и в мечтах россиян.