Продажи авто бьют рекорды: какие марки завоевали российский рынок в мае

В мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 76% больше по сравнению с маем прошлого года, хотя и на 7% меньше, чем в апреле.
Лидером продаж остается марка Lada с 40,1 тыс. проданных единиц, занимая более 31% рынка. Три китайские марки — Haval, Chery и Geely — также продали свыше 10 тыс. автомобилей каждая, совместно охватывая около 61% рынка.
Среди моделей лидирует Lada Granta (18,5 тыс. ед.), за ней следуют Lada Vesta (13,6 тыс. ед.) и Haval Jolion (6,6 тыс. ед.).
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