Продажи авто бьют рекорды: какие марки завоевали российский рынок в мае

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В мае в России продано 127,2 тыс. новых автомобилей, лидером остается Lada

0:52
Авто

В мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 76% больше по сравнению с маем прошлого года, хотя и на 7% меньше, чем в апреле.

В мае в России продано 127,2 тыс. новых автомобилей, лидером остается Lada
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Лидером продаж остается марка Lada с 40,1 тыс. проданных единиц, занимая более 31% рынка. Три китайские марки — Haval, Chery и Geely — также продали свыше 10 тыс. автомобилей каждая, совместно охватывая около 61% рынка.

Среди моделей лидирует Lada Granta (18,5 тыс. ед.), за ней следуют Lada Vesta (13,6 тыс. ед.) и Haval Jolion (6,6 тыс. ед.).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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