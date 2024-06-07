Смертельные ошибки водителей: как неправильное использование стояночного тормоза может привести к катастрофе

Автомеханик рассказал о частых ошибках водителей при использовании ручника

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Автомеханик в интервью порталу Naavtotrasse. ru рассказал о распространенных ошибках водителей при использовании стояночного тормоза.

Фото: Wikipedia by Ballista is licensed under CC BY-SA 3.0

Одна из главных ошибок — отказ от использования стояночного тормоза, что особенно опасно на склонах и может привести к скатыванию автомобиля или даже самопроизвольному запуску двигателя у старых дизельных моделей.

Другая ошибка — недостаточное натяжение стояночного тормоза, что приводит к ненадежной фиксации автомобиля. Кроме того, езда с поднятым стояночным тормозом может вызвать серьезные аварии. Регулярное обслуживание стояночного тормоза и правильное его использование помогут избежать этих проблем и повысить безопасность на дороге.