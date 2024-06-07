"АвтоВАЗ" получит 7 млрд рублей на прорывные технологии и новые модели Lada

Фонд развития промышленности выделил "АвтоВАЗу" льготные займы на 7 млрд рублей

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Фонд развития промышленности предоставит концерну "АвтоВАЗ" льготные займы на сумму более 7 млрд рублей.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эти средства будут направлены на производство усовершенствованных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра, соответствующих стандартам Евро-6. К 2026 году планируется выпускать более 100 тыс. таких двигателей ежегодно, а к 2033 году — более 150 тыс. шт.

Кроме того, займы позволят наладить выпуск различных автомобильных деталей для новых моделей Lada, включая Lada Auru и длиннобазную версию "Весты".