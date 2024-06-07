Почему ваш автомобильный кондиционер ломается: узнайте, как это предотвратить

3 главных ошибки водителя, которые приводят к поломке кондиционера

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили в большинстве случаев оснащены кондиционером, но не все водители умеют правильно его использовать, что часто приводит к поломкам. Например, многие забывают проводить регулярное техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционера, которое включает дозаправку хладагентом, чистку радиатора и продувку воздуховодов.

Кроме того, водители экономят на замене салонного фильтра, как сообщает naavtotrasse. ru.

Кондиционер чаще всего используется в теплое время года, а зимой владельцы автомобилей о нем забывают. Однако в холодное время его также необходимо включать хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы внутренние детали системы получали нужную смазку.

Еще один важный аспект — это контроль уровня хладагента. Автовладельцам рекомендуется раз в год посещать станцию технического обслуживания для проверки герметичности системы и дозаправки кондиционера.

Наконец, стоит развеять миф о том, что использование кондиционера при открытых окнах приводит к его поломке. Это не так, если кондиционер в автомобиле настроен на автоматический режим, поддерживающий комфортную температуру в салоне.