Почему ваш автомобильный кондиционер ломается: узнайте, как это предотвратить

Современные автомобили в большинстве случаев оснащены кондиционером, но не все водители умеют правильно его использовать, что часто приводит к поломкам. Например, многие забывают проводить регулярное техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционера, которое включает дозаправку хладагентом, чистку радиатора и продувку воздуховодов.
Кроме того, водители экономят на замене салонного фильтра, как сообщает naavtotrasse. ru.
Кондиционер чаще всего используется в теплое время года, а зимой владельцы автомобилей о нем забывают. Однако в холодное время его также необходимо включать хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы внутренние детали системы получали нужную смазку.
Еще один важный аспект — это контроль уровня хладагента. Автовладельцам рекомендуется раз в год посещать станцию технического обслуживания для проверки герметичности системы и дозаправки кондиционера.
Наконец, стоит развеять миф о том, что использование кондиционера при открытых окнах приводит к его поломке. Это не так, если кондиционер в автомобиле настроен на автоматический режим, поддерживающий комфортную температуру в салоне.
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