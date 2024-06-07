Названы пять недостатков нового кроссовера Haval, который продаётся в России

Новый кроссовер Haval H3, продающийся в России по цене около 3 млн рублей, имеет как преимущества, так и недостатки. Об этом сообщает эксперт Motor.ru Дмитрий Ласьков.
По его мнению, среди плюсов этой модели можно выделить необычный «брутальный» дизайн, аудиосистему с эффектом 4D-звука и экономичность (приблизительно 10 литров на 100 км при средней нагрузке).
Однако, есть и недостатки. Эксперт отметил, что новый Haval H3, несмотря на заявленные характеристики повышенной проходимости, не подходит для бездорожья. Также арсенал специфических функций этой модели значительно уступает старшей модели Dargo.
К минусам кроссовера Ласьков также отнес неподходящую для плохих дорог подвеску, слабые амортизаторы и низкую динамику — автомобиль оснащен двигателем мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м, что обеспечивает лишь медленное движение для тяжелого автомобиля.
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