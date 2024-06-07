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Названы пять недостатков нового кроссовера Haval, который продаётся в России

Автоэксперт назвал пять недостатков нового кроссовера Haval H3 за 3 млн рублей

1:09
Авто

Новый кроссовер Haval H3, продающийся в России по цене около 3 млн рублей, имеет как преимущества, так и недостатки. Об этом сообщает эксперт Motor.ru Дмитрий Ласьков.

Автоэксперт назвал пять недостатков нового кроссовера Haval H3 за 3 млн рублей
Фото: Wikipedia by order_242 is licensed under CC BY-SA 2.0

По его мнению, среди плюсов этой модели можно выделить необычный «брутальный» дизайн, аудиосистему с эффектом 4D-звука и экономичность (приблизительно 10 литров на 100 км при средней нагрузке).

Однако, есть и недостатки. Эксперт отметил, что новый Haval H3, несмотря на заявленные характеристики повышенной проходимости, не подходит для бездорожья. Также арсенал специфических функций этой модели значительно уступает старшей модели Dargo.

К минусам кроссовера Ласьков также отнес неподходящую для плохих дорог подвеску, слабые амортизаторы и низкую динамику — автомобиль оснащен двигателем мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м, что обеспечивает лишь медленное движение для тяжелого автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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