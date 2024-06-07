Отказ от 3G поставит под угрозу безопасность миллионов автовладельцев

В Европе сотни миллионов авто останутся без экстренной связи из-за отключения 3G

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К концу 2024 года сеть 3G исчезнет на большинстве территорий Евросоюза, однако сеть 2G (GSM) продолжит свою работу. Операторам сотовой связи в Европе были отправлены письма с просьбой поддерживать функционирование этой сети и не устанавливать окончательную дату отключения.

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Изначально планировалось завершить работу сети 2G в 2026 году, но теперь эти сроки пересмотрены, и окончательная дата пока не определена.

Проблема заключается в том, что отключение сети 2G повлияет на миллионы автомобилей по всему Евросоюзу, так как система экстренного вызова (eCall) работает только через эту сеть. Автопроизводителям рекомендовано обновить модемы с технологии 2G и 3G до сетей 4G и 5G.

Однако производители не хотят нести такие расходы, а в бюджете ЕС не предусмотрены инвестиции на эти цели.

С высокой вероятностью европейцам придется либо самостоятельно платить за обновление системы, либо менять автомобили. В ЕС запрещено эксплуатировать автомобили без функции eCall, и это проверяется во время ежегодного техосмотра.

Как автовладельцы будут решать эту проблему, пока остается неясным.