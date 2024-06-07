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Как выбрать достойный подержанный Kia Rio: плюсы, минусы и советы профессионала

Перекупщик назвал главные плюсы и минусы Kia Rio с пробегом

2:25
Авто

Подержанные Kia Rio пользуются значительной популярностью среди россиян. Эта модель завоевала доверие благодаря своей доступной цене, простоте ремонта и, что важно, надежности. Однако, чтобы найти действительно достойный экземпляр среди множества таких автомобилей на рынке, потребуется немало времени.

Перекупщик назвал главные плюсы и минусы Kia Rio с пробегом
Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Перекупщик с 20-летним опытом в интервью порталу njcar. ru рассказал о плюсах и минусах этой модели.

Одним из основных достоинств Kia Rio является ее подвеска. Несмотря на некоторую жесткость, рулевые наконечники, амортизаторы и стойки стабилизатора служат до 100 000 километров. Сайлентблоки и шаровые опоры выдерживают до 150 000 километров.

К тому же, запчасти для ремонта ходовой части Kia Rio всегда доступны и стоят относительно недорого.

Kia Rio доказал россиянам, что доступность и автоматическая коробка передач совместимы. Модели до 2017 года оснащались четырехступенчатым автоматом, который надежен даже при пробеге в 300 000 километров. После рестайлинга в Kia Rio появилась шестиступенчатая АКПП, которая чувствительна к перегревам и требует своевременной замены трансмиссионной жидкости.

Лакокрасочное покрытие Kia Rio оставляет желать лучшего, подержанные экземпляры часто имеют сколы и потертости. Однако не все так плохо: качество металла высокое благодаря оцинкованной поверхности. Если на кузове обнаруживается коррозия, скорее всего, автомобиль побывал в аварии.

Двигатели Kia Rio собираются в Китае. Оба варианта, 1,4 и 1,6 литра, оснащены цепным приводом ГРМ, что обеспечивает им надежность. Тем не менее, срок службы цепи составляет около 150 000 километров.

Двигатели Kia Rio могут проехать до 400 000 километров при правильном уходе и использовании качественного топлива.

Однако в этой машине практически нет шумоизоляции. Внутри слышно все: шум дороги и колес, свист ветра. Вести разговор с пассажирами во время движения — настоящая задача.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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