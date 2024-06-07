Новые правила выбросов от Байдена: больше гибридов и больше загрязнений

В марте администрация Байдена объявила новые правила выбросов для автомобилей в США, смягчив требования к переходу на электромобили (EV).
Вместо цели конвертировать две трети новых автомобилей к 2032 году, теперь допустимо производить больше гибридов. EPA утверждает, что смягчённые правила дадут аналогичные сокращения выбросов, но исследование Reuters показывает, что фактические выбросы будут на 14% выше. Формула для гибридов также недооценивает их реальные выбросы.
Многие автопроизводители, такие как Stellantis и GM, приветствовали новые правила, так как они позволяют выпускать гибридные версии популярных моделей. Тем не менее, экологические активисты выражают обеспокоенность, что эти изменения не приведут к значительным улучшениям в экологии.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?