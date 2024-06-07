Новые правила выбросов от Байдена: больше гибридов и больше загрязнений

Новые правила выбросов в США: замедление перехода на электромобили вызывает критику

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В марте администрация Байдена объявила новые правила выбросов для автомобилей в США, смягчив требования к переходу на электромобили (EV).

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вместо цели конвертировать две трети новых автомобилей к 2032 году, теперь допустимо производить больше гибридов. EPA утверждает, что смягчённые правила дадут аналогичные сокращения выбросов, но исследование Reuters показывает, что фактические выбросы будут на 14% выше. Формула для гибридов также недооценивает их реальные выбросы.

Многие автопроизводители, такие как Stellantis и GM, приветствовали новые правила, так как они позволяют выпускать гибридные версии популярных моделей. Тем не менее, экологические активисты выражают обеспокоенность, что эти изменения не приведут к значительным улучшениям в экологии.