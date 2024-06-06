"Скорые", "пожарники" и "полицейские" будут таранить автомобили во дворах

В Госдуме предлагают разрешить таранить экстренным службам машины во дворах

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В Госдуме обсуждается законопроект, позволяющий водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные автомобили в случае угрозы жизни и имуществу.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Предлагается внести поправки в уголовный и гражданские кодексы, чтобы исключить возможность привлечения к ответственности водителей экстренных служб. Также предлагается разработать новый механизм страхования гражданской ответственности сотрудников экстренных служб. Дополнительно оснастить автомобили экстренных служб силовыми бамперами для минимизации последствий удара.

Мнения разделились: одни поддерживают инициативу, другие относятся с осторожностью, опасаясь злоупотреблений. Эксперты считают инициативу спорной, так как неясно, что считать экстренным случаем и как доказать его.