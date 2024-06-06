"Скорые", "пожарники" и "полицейские" будут таранить автомобили во дворах

В Госдуме обсуждается законопроект, позволяющий водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные автомобили в случае угрозы жизни и имуществу.
Предлагается внести поправки в уголовный и гражданские кодексы, чтобы исключить возможность привлечения к ответственности водителей экстренных служб. Также предлагается разработать новый механизм страхования гражданской ответственности сотрудников экстренных служб. Дополнительно оснастить автомобили экстренных служб силовыми бамперами для минимизации последствий удара.
Мнения разделились: одни поддерживают инициативу, другие относятся с осторожностью, опасаясь злоупотреблений. Эксперты считают инициативу спорной, так как неясно, что считать экстренным случаем и как доказать его.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?