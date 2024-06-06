Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страны-экспортеры нефти пришли к согласию
Россиянам назвали обязательные покупки перед тем, как завести котенка
Туристы жалуются на нехватку пляжей и высокие цены на аренду в Сочи
Настя Ивлеева разоблачает шоу-бизнес: "Там нет искренности"
Учёные обнаружили способ, помогающий рыбам экономить энергию
Надежные европейские седаны: Renault Fluence на вторичном рынке
Приморские автолюбители рассказали о проблемах и преимуществах ОСАГО
Напиток из цикория снижает аппетит и уменьшает уровень холестерина
О чём нужно помнить перед варкой клубничного варенья
"Скорые", "пожарники" и "полицейские" будут таранить автомобили во дворах

В Госдуме предлагают разрешить таранить экстренным службам машины во дворах

0:51
Авто

В Госдуме обсуждается законопроект, позволяющий водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные автомобили в случае угрозы жизни и имуществу.

В Госдуме предлагают разрешить таранить экстренным службам машины во дворах
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Предлагается внести поправки в уголовный и гражданские кодексы, чтобы исключить возможность привлечения к ответственности водителей экстренных служб. Также предлагается разработать новый механизм страхования гражданской ответственности сотрудников экстренных служб. Дополнительно оснастить автомобили экстренных служб силовыми бамперами для минимизации последствий удара.

Мнения разделились: одни поддерживают инициативу, другие относятся с осторожностью, опасаясь злоупотреблений. Эксперты считают инициативу спорной, так как неясно, что считать экстренным случаем и как доказать его.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Последние материалы
Надежные европейские седаны: Renault Fluence на вторичном рынке
В Госдуме предлагают разрешить таранить экстренным службам машины во дворах
Приморские автолюбители рассказали о проблемах и преимуществах ОСАГО
Напиток из цикория снижает аппетит и уменьшает уровень холестерина
О чём нужно помнить перед варкой клубничного варенья
Фитнес-эксперт Силина рассказала, чего нельзя делать в тренажерном зале
Пора цветения томатов: как правильно подкормить растения
Полировка кожи: всё, что нужно знать о процедуре и её преимуществах
Глава Wildberries сообщила о запуске площадок в 2 странах
Депутата Милонова возбуждают эскортницы на ПМЭФ, он хочет их хватать и наказывать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников