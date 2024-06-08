Китайский гигант Nio удваивает поставки и доходы, но всё ещё в убытке

Nio ожидает удвоения поставок и доходов во втором квартале 2024 года

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Китайский производитель электромобилей Nio ожидает, что во втором квартале поставки удвоятся до 54,000-56,000 единиц, а доходы достигнут около $2,3 миллиарда.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на рост, компания, основанная девять лет назад, пока не стала прибыльной, сообщив о чистом убытке в $718 миллионов за первый квартал. В мае Nio продала более 20,000 автомобилей, снизив тарифы на аренду батарей, что способствовало росту продаж. Компания расширяет клиентскую базу и увеличивает продажи благодаря более дешевым моделям.

Nio также получила одобрение на строительство третьего завода в Хуайнане, который увеличит производственную мощность до 1 миллиона автомобилей в год и будет производить новые доступные модели под брендом Onvo.