"Это просто жалко" — сенатор критикует провал программы зарядных станций для электромобилей в США

Прогресс программы зарядных станций для электромобилей в США вызывает критику

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Только семь зарядных станций для электромобилей были введены в эксплуатацию в рамках программы США стоимостью $5 миллиардов, запущенной в 2021 году.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Сенатор-демократ Джефф Меркли назвал прогресс "жалким" и заявил, что это свидетельствует о значительном административном провале. Руководитель Федерального управления автомобильных дорог (FHWA) Шайлен Бхатт отметил, что всего было установлено несколько десятков зарядных портов, и агентство работает над ускорением процесса.

Цель Белого дома — создать сеть из 500,000 зарядных портов, включая высокоскоростные зарядные устройства. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ожидает, что к концу года будет введено в эксплуатацию около 1,000 зарядных станций.