"Это просто жалко" — сенатор критикует провал программы зарядных станций для электромобилей в США

Только семь зарядных станций для электромобилей были введены в эксплуатацию в рамках программы США стоимостью $5 миллиардов, запущенной в 2021 году.
Сенатор-демократ Джефф Меркли назвал прогресс "жалким" и заявил, что это свидетельствует о значительном административном провале. Руководитель Федерального управления автомобильных дорог (FHWA) Шайлен Бхатт отметил, что всего было установлено несколько десятков зарядных портов, и агентство работает над ускорением процесса.
Цель Белого дома — создать сеть из 500,000 зарядных портов, включая высокоскоростные зарядные устройства. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ожидает, что к концу года будет введено в эксплуатацию около 1,000 зарядных станций.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?