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Тарифы на китайские электромобили: что ожидает Mercedes-Benz и европейский рынок

Mercedes-Benz ожидает решения ЕС по тарифам на китайские электромобили

0:50
Авто

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус ожидает скорого решения Европейского Союза по тарифам на импорт китайских электромобилей. Первоначально решение должно было быть принято на этой неделе, но его отложили до выборов в ЕС на следующей неделе.

Mercedes-Benz ожидает решения ЕС по тарифам на китайские электромобили
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Европейская комиссия начала расследование в октябре, чтобы выяснить, получают ли китайские электромобили искажающие субсидии, которые требуют введения дополнительных тарифов.

Келлениус выразил свое несогласие с ограничениями, подчеркнув важность стимулов для торговли для экспортно-ориентированной экономики Германии. Mercedes-Benz, как и его немецкие конкуренты BMW и Volkswagen, сильно зависит от доходов с китайского рынка и производит там некоторые модели.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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