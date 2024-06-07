Тарифы на китайские электромобили: что ожидает Mercedes-Benz и европейский рынок

Mercedes-Benz ожидает решения ЕС по тарифам на китайские электромобили

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Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус ожидает скорого решения Европейского Союза по тарифам на импорт китайских электромобилей. Первоначально решение должно было быть принято на этой неделе, но его отложили до выборов в ЕС на следующей неделе.

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Европейская комиссия начала расследование в октябре, чтобы выяснить, получают ли китайские электромобили искажающие субсидии, которые требуют введения дополнительных тарифов.

Келлениус выразил свое несогласие с ограничениями, подчеркнув важность стимулов для торговли для экспортно-ориентированной экономики Германии. Mercedes-Benz, как и его немецкие конкуренты BMW и Volkswagen, сильно зависит от доходов с китайского рынка и производит там некоторые модели.