Новый Exeed LX Business за 3,09 млн: стоит ли переплачивать?

В России представлена новая версия кроссовера Exeed LX Business стоимостью 3,09 млн рублей. Она оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., работающим с вариатором и передним приводом.
В комплектацию входят 18-дюймовые колёсные диски, кожаный салон, мультимедийная система с большим экраном, камера заднего вида и акустическая система с 6 динамиками.
В сравнении с версией Premium, Business не имеет вентиляции передних сидений и панорамной крыши, а также предлагает меньше систем помощи водителю.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?