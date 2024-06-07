Новый Exeed LX Business за 3,09 млн: стоит ли переплачивать?

В России появилась новая версия Exeed LX Business за 3,09 млн рублей

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В России представлена новая версия кроссовера Exeed LX Business стоимостью 3,09 млн рублей. Она оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., работающим с вариатором и передним приводом.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

В комплектацию входят 18-дюймовые колёсные диски, кожаный салон, мультимедийная система с большим экраном, камера заднего вида и акустическая система с 6 динамиками.

В сравнении с версией Premium, Business не имеет вентиляции передних сидений и панорамной крыши, а также предлагает меньше систем помощи водителю.