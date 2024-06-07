Возвращение легенды: завод Volkswagen в Калуге снова запустят уже в этом году

В Калуге возобновят производство на бывшем заводе Volkswagen в этом году

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Производство транспортных средств на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге планируется перезапустить в этом году, сообщает "ТАСС" со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Компания AGR Automotive Group (ООО "АГР") занимается восстановлением производства, ищет новых поставщиков компонентов и формирует защищенные от санкций каналы поставок. Volkswagen остановил производство в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года из-за санкций.

В Калуге выпускались Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid, а в Нижнем Новгороде — Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Губернатор Шапша подчеркнул, что предприятия региона вернутся к своей основной деятельности.