Новая эра для Lada: как "Аврора" и автопилот изменят ваши поездки

"АвтоВАЗ" совместно с "Итэлма" и "Ростелеком" создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе отечественной операционной системы "Аврора", сообщает "Газета.Ru".
Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что подписание соглашения между компаниями укрепит технологический суверенитет российской автоотрасли. Проект включает разработку, тестирование и внедрение ОС "Аврора" для мультимедийных систем, автопилотирования и систем подключенного авто, с использованием технологий ИИ и обработки больших данных.
Интеллектуальные транспортные системы "Ростелекома" будут интегрированы с транспортными средствами Lada через компоненты, произведенные "Итэлма", создавая единую цифровую экосистему под брендом Lada.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?