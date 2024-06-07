Новая эра для Lada: как "Аврора" и автопилот изменят ваши поездки

"АвтоВАЗ", "Итэлма" и "Ростелеком" создадут цифровую экосистему для автомобилей Lada

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"АвтоВАЗ" совместно с "Итэлма" и "Ростелеком" создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе отечественной операционной системы "Аврора", сообщает "Газета.Ru".

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что подписание соглашения между компаниями укрепит технологический суверенитет российской автоотрасли. Проект включает разработку, тестирование и внедрение ОС "Аврора" для мультимедийных систем, автопилотирования и систем подключенного авто, с использованием технологий ИИ и обработки больших данных.

Интеллектуальные транспортные системы "Ростелекома" будут интегрированы с транспортными средствами Lada через компоненты, произведенные "Итэлма", создавая единую цифровую экосистему под брендом Lada.