Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять шагов красоты: эффективные ритуалы для здоровой кожи
Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания
Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета
РЖД и Сбер готовят к презентации современный поезд "Москва - Санкт-Петербург"
РСТ назвал самые дешевые направления для отдыха в июне
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Учёные смогли извлечь редкоземельные элементы из воды с помощью яичной скорлупы
Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете
Рекордная компенсация: Белгородские аграрии получили почти 100 млн рублей
Почему 42% россиян отвергли китайские авто вместо европейского премиума?

42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму

1:06
Авто

По данным "Автостат", 42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму, ушедшему с рынка. В опросе приняли участие более 3 тыс. человек.

42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму
Фото: Wikipedia by Woshifongge2006 is licensed under CC BY-SA 4.0

Тем не менее, 57,8% респондентов видят в китайских машинах альтернативу. Наибольшее число голосов среди китайских брендов получили Tank (30%), Exeed (28,2%) и Zeekr (14,4%). Следующие позиции заняли Voyah (10,8%) и Lixiang (9,8%).

В апреле самой популярной моделью в РФ стала Lada Granta с продажами 19,4 тыс. единиц, за ней следуют Lada Vesta и кроссовер Haval Jolion. В пятерку лучших также вошли Lada Niva Travel и Niva Legend, а в десятке — Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Последние материалы
Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания
Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета
РЖД и Сбер готовят к презентации современный поезд "Москва - Санкт-Петербург"
РСТ назвал самые дешевые направления для отдыха в июне
42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Учёные смогли извлечь редкоземельные элементы из воды с помощью яичной скорлупы
Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете
Рекордная компенсация: Белгородские аграрии получили почти 100 млн рублей
Кинологи объяснили, почему собаки бегают за своим хвостом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников