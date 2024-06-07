Почему 42% россиян отвергли китайские авто вместо европейского премиума?

42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму

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По данным "Автостат", 42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму, ушедшему с рынка. В опросе приняли участие более 3 тыс. человек.

Фото: Wikipedia by Woshifongge2006 is licensed under CC BY-SA 4.0

Тем не менее, 57,8% респондентов видят в китайских машинах альтернативу. Наибольшее число голосов среди китайских брендов получили Tank (30%), Exeed (28,2%) и Zeekr (14,4%). Следующие позиции заняли Voyah (10,8%) и Lixiang (9,8%).

В апреле самой популярной моделью в РФ стала Lada Granta с продажами 19,4 тыс. единиц, за ней следуют Lada Vesta и кроссовер Haval Jolion. В пятерку лучших также вошли Lada Niva Travel и Niva Legend, а в десятке — Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.