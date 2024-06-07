Skoda Kamiq из КНР уже в России: цены и комплектации вас удивят

Российские дилеры начали продавать компактные кроссоверы Skoda Kamiq, привезенные из Китая.
Один из автосалонов в Уфе предлагает модель 2023 года в версии Comfort по цене от 2 865 990 рублей. В комплектацию входят кожаный салон, датчики света и дождя, мультимедийная система с ЖК-дисплеем, Bluetooth, навигация, однозонный климат-контроль, камера заднего вида с парктроником, мультифункциональный руль, люк и 17-дюймовые литые диски.
Официальный дилер Hyundai в Воронеже также предлагает два Skoda Kamiq: один в той же комплектации Comfort за 2 880 000 рублей, другой — спортивный Kamiq GT за 3 080 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 112 л. с. с 6-ступенчатой АКПП и передним приводом.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?