Не тратьте деньги зря: какая пленка для авто действительно стоит своих денег

По данным "Газета.Ru", дешевая виниловая пленка для оклейки автомобилей служит не более 4-5 лет. Руководитель направления кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин отметил, что виниловая пленка позволяет изменить цвет автомобиля и создать различные эффекты, но ее срок службы ограничен.
Полиуретановая пленка, хотя и значительно дороже, обеспечивает более длительную защиту кузова, справляясь с трещинами, царапинами и другими повреждениями.
Она служит в два раза дольше, но стоимость ее оклейки сопоставима с покраской автомобиля. Выбор между виниловой и полиуретановой пленками зависит от цели: изменение внешности или защита лакокрасочного покрытия.
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