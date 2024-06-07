Не тратьте деньги зря: какая пленка для авто действительно стоит своих денег

Срок службы и стоимость пленок для оклейки автомобилей: что выбрать?

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По данным "Газета.Ru", дешевая виниловая пленка для оклейки автомобилей служит не более 4-5 лет. Руководитель направления кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин отметил, что виниловая пленка позволяет изменить цвет автомобиля и создать различные эффекты, но ее срок службы ограничен.

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Полиуретановая пленка, хотя и значительно дороже, обеспечивает более длительную защиту кузова, справляясь с трещинами, царапинами и другими повреждениями.

Она служит в два раза дольше, но стоимость ее оклейки сопоставима с покраской автомобиля. Выбор между виниловой и полиуретановой пленками зависит от цели: изменение внешности или защита лакокрасочного покрытия.