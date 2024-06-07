Завод Toyota в Санкт-Петербурге будет выпускать роскошные Aurus

Производство премиум-авто Aurus стартует в Санкт-Петербурге к концу года

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Производство премиум-автомобилей Aurus начнется на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге к концу этого года. Об этом сообщает "Газета.Ru". Соглашение об этом подписали на ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор ООО "Аурус" Андрей Панков.

Фото: kremlin.ru is licensed under CC BY 3.0

Бывшая российская площадка Toyota уже передана бренду Aurus, что подтвердил в мае экс-глава Минпромторга Денис Мантуров. Первые модели, которые будут собираться на заводе, пока не раскрыты.

В числе обновлений Aurus Senat — модернизированный экстерьер и интерьер, улучшенное оснащение и мощный 4,4-литровый бензиновый V8 двигатель с 598 л. с., работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.