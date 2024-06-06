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Забудьте про Mercedes-Benz: Maxeed готовит 120,000 новых авто в год в Подмосковье

Новый бренд Maxeed заменит Mercedes-Benz на производственной площадке в Подмосковье

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Авто

На бывшей площадке Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпускать автомобили под новым брендом Maxeed. По информации РБК, объем производства планируется на уровне 120 000 машин в год.

Новый бренд Maxeed заменит Mercedes-Benz на производственной площадке в Подмосковье
Фото: www.mos.ru by М.Мишина is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На начальном этапе будут собираться автомобили с ДВС, а в будущем — гибридные и электрические модели. Машинокомплекты уже доставлены. Telegram-канал "Автопоток" отметил, что марка Maxeed была зарегистрирована российским подразделением Chery в конце мая.

Этот проект представляет собой важный шаг в развитии отечественного автопрома, предлагая новые возможности и перспективы для российского автомобильного рынка.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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