Забудьте про Mercedes-Benz: Maxeed готовит 120,000 новых авто в год в Подмосковье

Новый бренд Maxeed заменит Mercedes-Benz на производственной площадке в Подмосковье

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На бывшей площадке Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпускать автомобили под новым брендом Maxeed. По информации РБК, объем производства планируется на уровне 120 000 машин в год.

Фото: www.mos.ru by М.Мишина is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На начальном этапе будут собираться автомобили с ДВС, а в будущем — гибридные и электрические модели. Машинокомплекты уже доставлены. Telegram-канал "Автопоток" отметил, что марка Maxeed была зарегистрирована российским подразделением Chery в конце мая.

Этот проект представляет собой важный шаг в развитии отечественного автопрома, предлагая новые возможности и перспективы для российского автомобильного рынка.