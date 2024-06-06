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Эксперты дали советы по продлению срока службы аккумулятора в автомобиле

Эксперты "За рулем" дали советы по продлению срока службы аккумулятора в машине

3:03
Авто

Свинцово-кислотные батареи, наиболее часто используемые в автомобилях, обычно служат около 4-5 лет. Однако это только общее предположение, поскольку фактический срок службы может значительно варьироваться, как сообщают эксперты журнала "За рулем".

Эксперты "За рулем" дали советы по продлению срока службы аккумулятора в машине
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Некоторые батареи могут работать дольше, в то время как другие выходят из строя раньше. На срок службы влияют такие факторы, как режим эксплуатации, условия окружающей среды и соблюдение правил обслуживания.

В последние годы производители выпустили облегченные версии батарей, которые значительно легче стандартных. Хотя это снижение веса может принести некоторые преимущества, оно часто достигается за счет уменьшения содержания свинца, что может повлиять на эксплуатационные характеристики.

В этих облегченных батареях меньше свинцовых пластин, что может повлиять на их способность отдавать ток и запас энергии. В результате их срок службы может быть короче, чем у стандартных батарей.

Контроль состояния батареи важен для обеспечения ее долговечности. Один из распространенных индикаторов для этого — "зеленый глаз", который показывает плотность электролита только в одном элементе батареи. Если "зеленый глаз" темнеет, это указывает на низкую вероятность успешного холодного запуска.

Важно не полагаться исключительно на запуск от внешнего источника, так как это может скрыть основные проблемы аккумулятора. Некоторые условия, такие как холодная погода, могут усугубить ситуацию, так как аккумуляторы могут с трудом удерживать заряд, что может привести к замерзанию и повреждению пластин.

Чтобы уменьшить эти риски, рекомендуется полностью заряжать аккумулятор после использования и заменять его, если он не держит заряд.

Некоторые привычки могут сократить срок службы аккумулятора, такие как прослушивание громкой музыки при выключенном двигателе, оставленные включенными фары во время стоянки и длительное использование аккумулятора для питания аксессуаров, таких как освещение и аудиосистемы, в походе.

Также подключение мощных приборов через инвертор при выключенном двигателе создает нагрузку на аккумулятор, как и частые остановки и старты в пробках без достаточного времени на подзарядку.

Проблемы с зарядкой также влияют на долговечность батареи. И перезарядка, и недозарядка могут повредить аккумулятор: недозарядка приводит к сульфатации пластин, а перезарядка — к коррозии свинцовых соединений. Чтобы избежать этих проблем, важно следить за тем, чтобы напряжение зарядки соответствовало режиму эксплуатации автомобиля.

Например, для автомобилей, совершающих длительные поездки раз в неделю, может потребоваться более высокое напряжение зарядки по сравнению с теми, которые используются для частых коротких поездок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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