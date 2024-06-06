Эта неполадка в машине может оставить вас без бензина в самый неподходящий момент

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Эксперты рассказали, как безопасно открыть заевшую крышку бензобака автомобиля

1:37
Авто

Владельцы некоторых старых автомобилей сталкиваются с проблемами при открывании крышки бензобака из-за её заедания. Это особенно неприятно во время заправки на автозаправочной станции.

Эксперты рассказали, как безопасно открыть заевшую крышку бензобака автомобиля
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В современных автомобилях крышка бензобака открывается нажатием специальной электронной кнопки, при этом важно убедиться, что автомобиль разблокирован. В некоторых моделях крышка бензобака связана с центральным замком и открывается только при разблокированной машине.

В старых моделях для открытия крышки предусмотрен рычаг в салоне около водительского сиденья.

Если механизм открытия крышки покрыт коррозией, его следует обработать специальной смазкой, такой как WD-40, чтобы не повредить покрытие автомобиля. Часто проблема может быть связана с неисправностью привода из-за скопившейся грязи.

Для электронных механизмов следует проверить состояние предохранителей. Определите, какой предохранитель отвечает за механизм открытия крышки, и замените перегоревший.

В некоторых автомобилях имеется аварийный рычаг для открытия крышки бензобака, обычно расположенный в багажнике или рядом с рычагом открытия капота. Этот механизм часто скрыт под обшивкой или за пластиковой крышкой и определяется по красному тросику.

Если перечисленные способы не помогли, рекомендуется обратиться к специалистам на СТО. Они обладают необходимыми инструментами и опытом для аккуратного решения проблемы, минимизируя риск повреждения автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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