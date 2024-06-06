Эта неполадка в машине может оставить вас без бензина в самый неподходящий момент

Эксперты рассказали, как безопасно открыть заевшую крышку бензобака автомобиля

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Владельцы некоторых старых автомобилей сталкиваются с проблемами при открывании крышки бензобака из-за её заедания. Это особенно неприятно во время заправки на автозаправочной станции.

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В современных автомобилях крышка бензобака открывается нажатием специальной электронной кнопки, при этом важно убедиться, что автомобиль разблокирован. В некоторых моделях крышка бензобака связана с центральным замком и открывается только при разблокированной машине.

В старых моделях для открытия крышки предусмотрен рычаг в салоне около водительского сиденья.

Если механизм открытия крышки покрыт коррозией, его следует обработать специальной смазкой, такой как WD-40, чтобы не повредить покрытие автомобиля. Часто проблема может быть связана с неисправностью привода из-за скопившейся грязи.

Для электронных механизмов следует проверить состояние предохранителей. Определите, какой предохранитель отвечает за механизм открытия крышки, и замените перегоревший.

В некоторых автомобилях имеется аварийный рычаг для открытия крышки бензобака, обычно расположенный в багажнике или рядом с рычагом открытия капота. Этот механизм часто скрыт под обшивкой или за пластиковой крышкой и определяется по красному тросику.

Если перечисленные способы не помогли, рекомендуется обратиться к специалистам на СТО. Они обладают необходимыми инструментами и опытом для аккуратного решения проблемы, минимизируя риск повреждения автомобиля.