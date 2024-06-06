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Названы 5 способов сделать машину незаметной для ГИБДД в сезон отпусков

2:04
Авто

Сезон отпусков уже близок, и многие россияне стремятся провести его на солнечных берегах Черного моря, отправляясь туда на своих автомобилях. Портал njcar.ru рассказал, что нужно сделать перед поездкой, чтобы избежать ненужных встреч с сотрудниками ДПС в южных регионах России.

Названы 5 способов сделать машину незаметной для ГИБДД в сезон отпусков
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Многие водители знают, что инспекторы ГИБДД в причерноморских районах России славятся своей склонностью к вымогательству денег у туристов, приезжающих на Черное море со всей страны. Эти рассказы ходят уже много лет. Поэтому, если вы планируете отправиться в отпуск на своем автомобиле, важно быть готовым к возможным претензиям со стороны местных инспекторов ДПС.

Лучше всего заранее устранить все видимые причины, которые могут привлечь внимание ГИБДД. В первую очередь, стоит убрать любые дополнительные световые приборы, которые были установлены самостоятельно. Даже нештатные дневные ходовые огни на бампере могут стать причиной для общения с инспектором.

Формально, дополнительное освещение является вмешательством в конструкцию автомобиля, которое должно быть зарегистрировано в ГИБДД. По закону, инспектор ДПС, заметивший такое нарушение, обязан выдать предписание на его устранение и потребовать, чтобы в течение 10 дней вы представили машину в местный отдел ГИБДД для проверки.

Даже пластиковые дефлекторы на окнах могут вызвать вопросы. Хотя кажется, что они не представляют угрозы, их установка тоже считается изменением конструкции автомобиля. Спойлеры, антикрылья на крышке багажника и мухобойки на капоте также под запретом.

Лучше снять все элементы тюнинга, которые не входят в штатное оснащение машины: декоративные выхлопные трубы, шторки на окнах и даже колеса с увеличенным вылетом.

Чем стандартнее выглядит машина, тем меньше вероятность, что она привлечет внимание сотрудников ГИБДД.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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