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Заснёте за рулём: лекарства против аллергии могут стать причиной ДТП — врач-аллерголог

Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения

1:42
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Водителям, страдающим от аллергии, рекомендуется принимать антигистаминные препараты второго поколения, а не первого. Об этом сообщила врач-аллерголог, иммунолог и педиатр Светлана Селиванова в интервью "Газете.Ru".

Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Антигистаминные препараты первого поколения, такие как супрастин, тавегил, димедрол и другие, вызывают побочный эффект в виде сонливости. Эти лекарства сейчас редко используются в повседневной практике и применяются в основном для неотложной помощи при острой аллергической реакции. На смену им пришли препараты второго поколения, которые не вызывают сонливости", — отметила она.

Селиванова пояснила, что к препаратам нового поколения относятся цетиризин, левоцетиризин, лоратадин и дезлоратадин. Эти лекарства широко применяются сегодня, так как не вызывают сонливости, что позволяет водителям безопасно их использовать.

"У головного мозга есть несколько оболочек с барьерными свойствами, и не все препараты могут на него воздействовать. Однако антигистаминные препараты первого поколения способны проникать через эти барьеры и вызывать сонливость. Препараты второго поколения такой способности не имеют, поэтому они безопасны для водителей", — пояснила врач.

Ранее специалист по токсикологии и фармакологии Александр Эдигер предупреждал, что антигистаминные препараты могут привести к ДТП из-за замедления реакции и сонливости. В связи с этим он предложил внести их в список лекарств, запрещённых при вождении.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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