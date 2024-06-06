Мифы и реальность: автоэксперт о редких случаях возгорания китайских автомобилей

Автоэксперт Моржаретто: возгорание не зависит от марки автомобиля

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Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в интервью с NewsInfo.Ru отметил отсутствие статистических данных, подтверждающих частые случаи возгорания автомобилей, особенно китайских марок. Он упомянул всего два инцидента за последние шесть месяцев, что не является значительным числом в сравнении с общим количеством проданных автомобилей.

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"Последний случай возгорания был вызван птичьим гнездом в машине, и это могло произойти в любом автомобиле, будь то китайский или японский," — прокомментировал Моржаретто.

Эксперт также подчеркнул, что нет прямой связи между происхождением автомобиля и вероятностью его возгорания, указывая на стремление СМИ создать сенсационный заголовок без оснований.