Автоюрист объяснила: как водители сами провоцируют аварии и несут за это ответственность

Автоюрист Лобунец объяснила, почему в ДТП иногда виноват сам пострадавший

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

В некоторых авариях с повреждением задней части автомобиля ответственность может лежать на самом пострадавшем водителе. Такое мнение выразила автоюрист Ксения Лобунец.

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Она отметила, что в ситуациях, когда водитель сдавал назад, не убедившись в безопасности маневра, или резко тормозил на светофоре, хотя мог проехать перекресток без нарушения правил, вина должна лежать на водителе, который повредил переднюю часть своего транспортного средства.

"Часто водители подрезают друг друга, и даже при экстренном торможении один автомобиль "догоняет" другой. В таких случаях ответственность ложится на водителя, совершившего опасный маневр", — уточняет юрист.

Однако на практике водителю, который въехал в заднюю часть впереди идущего автомобиля, приходится доказывать свою невиновность.

"Инспекторы часто не хотят подробно разбираться в подобных ДТП, поэтому водителям приходится самим отстаивать свои права. Я рекомендую иметь видеорегистратор в автомобиле, так как его запись станет ключевым доказательством в суде. Кроме того, не следует подписывать протокол и соглашаться с инспектором, если вы уверены в своей невиновности. В документе нужно оставить комментарий о несогласии, для этого есть специальная графа", — объясняет эксперт.

По словам Лобунец, невиновность также могут подтвердить свидетели, записи с дорожных видеокамер или камер, установленных на магазинах и домах. Важно оперативно получить эти доказательства и приложить их к протоколу осмотра.

Если этого недостаточно, лучше обратиться за помощью к автоюристу. Такие случаи распространены, и специалисты профессионально представят интересы водителя в суде, заключила Лобунец.